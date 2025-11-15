Чоловічі Мотоциклетні Рукавички з Натуральної Шкіри – Зимові Вітрозахисні Рукавички з Повнозернистої Овчини з Пряжкою, Підсиленою Долонею та Зап’ястям. Для Активного Відпочинку. Ідеальний Подарунок для Чоловіка, Тата, Хлопця

Опис товару

Інструкція по догляду: Ручне прання або професійна хімчистка

Матеріал тканини: Овчина і нетекстильні матеріали

Склад: 100% Овеча шкіра



🌟Ціна сьогодні всього: лише 13$ (знижка: -56%)

➡️Артикул: 02151125

🎉 Замовити Чоловічі Рукавички з Натуральної Шкіри з Пряжкою

