Бездротовий електричний гайковерт для гвинтів та гайок

Гайковерт з трещоткою, 12В бездротовий електричний гайковерт, 45Нм 3/8”, інструмент для видалення гвинтів та гайок, автомобільні ремонтні інструменти, побутові інструменти, прямокутний ключ, потужний інструмент, довгий час роботи батареї, європейська вилка
Опис товару
Режим роботи: Електричний
Джерело живлення: від розетки
Специфікація вилки: європейського стандарту
Робоча напруга: 220 – 240 В
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 2000MAh
