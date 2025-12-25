4шт. літієвих батерей 9V, 4400Mwh, зарядка Type-C

Набір 4шт. літієвих батарей 9V, 4400Mwh, зарядка Type-C, стабільна напруга, довговічні, підходять для іграшок, пультів дистанційного керування, інструментів, дверних дзвінків, мультиметрів, мікрофонів. Літієві акумуляторні батареї
Опис товару
Багаторазове використання: Перезаряджається
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
🌟Ціна сьогодні всього: лише 16$ (знижка: -47%)
➡️Артикул: 02251225
🎉Замовити 4шт. літієвих батарей 9V, 4400Mwh, зарядка Type-C
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom