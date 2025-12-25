КУПУЙ!

Чоловічі фітнес-рукавички з овечої шкіри

25 Dec

Чоловічі фітнес-рукавички з овечої шкіри

Торгові ряди

Чоловічі фітнес-рукавички з овечої шкіри напівпальцеві. Чорні, жовті, кавові. Для транспорту без пальців. Зручні, нековзні, з натуральної шкіри

Опис товару
Склад: 100% Овеча шкіра
Інструкція по догляду: Хімчистка
Матеріал тканини: Овчина
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 12$ (знижка: -35%)
➡️Артикул: 03251225
🎉Замовити Чоловічі фітнес-рукавички з овечої шкіри
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
