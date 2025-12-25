Міцний металевий круглий магніт для риболовлі, 117.93 кг міцний магніт з подвійною стороною, набір присосок для риболовлі. 20м (65 футів) міцний шнур та два кільцеві гачки

Опис товару

матеріал: метал, тканина

Форма предмета: Круглий



🌟Ціна сьогодні всього: лише 32$ (знижка: -57%)

➡️Артикул: 01251225

🎉 Замовити Двобічний міцний круглий магніт для риболовлі

