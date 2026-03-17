USB інтелектуальний зарядний пристрій для акумуляторів. Lii-Pd4 USB незалежна зарядка для 18650, 16340, 14500, 26650 літій-іонних акумуляторів на 4 слоти

Опис товару:

Режим живлення: USB

Напруга вхідна: DC5V 1-2A стандартний USB-адаптер живлення

Напруга вихідна: DC4.2V 1000mA

Сумісні акумулятори: перезаряджувані літій-іонні акумулятори 18650 10400 14500 16340 16650 14650 18350 18500 тощо.

Особливості: Незалежне заряджання кількох слотів без взаємного впливу, двоколірний індикатор зарядки, червоне світло під час заряджання, зелене світло при повному заряджанні, автоматичне зупинення зарядки при повному заряджанні. Автоматичне вимкнення для захисту батареї.

Набір містить:

1 * Зарядний пристрій для батарей (4 слоти)

1 * Кабель зарядки USB



🌟Ціна сьогодні всього: лише 5$ (знижка: -53%)

➡️Артикул: 01170326

