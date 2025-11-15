50 штук прозорих термоусадочних плівок призначених для захисту та герметизації таких предметів, як взуття, книги, іграшки, косметика, пляшки, рамки для картин, стійкі до вологи та пилу, антиокислювальні та сумісні з фенами
Опис товару
Mатеріал: ПВХ
🌟Ціна сьогодні всього: лише 9.5$ (знижка: -32%)
➡️Артикул: 01151125
🎉Замовити Термоусадочні пакети для захисту та герметизації
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom