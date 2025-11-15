КУПУЙ!

Термоусадочні пакети для захисту та герметизації

Home  /  Торгові ряди  /  Термоусадочні пакети для захисту та герметизації


місце для вашої реклами!
15 Nov

Термоусадочні пакети для захисту та герметизації

By   No Comments    Торгові ряди

50 штук прозорих термоусадочних плівок призначених для захисту та герметизації таких предметів, як взуття, книги, іграшки, косметика, пляшки, рамки для картин, стійкі до вологи та пилу, антиокислювальні та сумісні з фенами
Опис товару
Mатеріал: ПВХ
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 9.5$ (знижка: -32%)
➡️Артикул: 01151125
🎉Замовити Термоусадочні пакети для захисту та герметизації
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading