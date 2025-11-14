4 в 1 важкий стальний степлер з 4000 цвяхами, регульований, ручне керування. Набір інструментів для витягування цвяхів для дерева, оббивки, столярних робіт, декорування дому

Mатеріал: сталь

Цей степлер є універсальним і практичним, з різноманітними швейними цвяхами, такими як I-подібні, U-подібні, ∏-подібні та T-подібні для зручного закріплення.

Пневматичний цвяхозабивний апарат виготовлений з міцної сталі та використовує принцип пружинного відскоку, що забезпечує тривалу надійність.

Універсальний: охоплює дизайн інтер’єру, догляд за матеріалами, столярні роботи, оздоблення, меблів, самостійні проекти та різні інші потреби в ремонті.

Степлер для килимів постачається з підйомником для цвяхів, що дозволяє швидко їх знімати, економлячи час і запобігаючи незручностям.

Потужний степлер ідеально підходить для всіх ваших потреб: ремонту, оббивки, закріплення садових сіток, прикріплення дротяної сітки та інше.

