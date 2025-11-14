КУПУЙ!

Набір інструментів для ремонту з кейсом, 104 штуки

14 Nov

Набір інструментів для ремонту з кейсом, 104 штуки

Торгові ряди

Набір інструментів для ремонту, 104 шт. Загальний набір ручних інструментів для дому з пластиковим кейсом – гайковий ключ, молоток, набір інструментів для побутового обслуговування

Опис товару
Mатеріал: сталь
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 45$ (знижка: -35%)
➡️Артикул: 02141125
