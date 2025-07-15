Набір для паяння з цифровим дисплеєм та мультиметром для точного обслуговування коливань. Набір для самостійного виготовлення з 5-ма насадками, паяльними дротами, багатофункціональною викруткою 8-в-1, засобом для чищення насадок

Опис товару:

Режим живлення: Джерело живлення

Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту

Робоча напруга: 220В

Mатеріал: ПВХ



🌟Ціна сьогодні: лише 18.5$ (знижка: -28%)

✅Артикул: 0214725

🎉 Замовити Набір для паяння з цифровим дисплеєм

