Тиха провідна миша для офісу та геймінгу

Ігрова Миша для Офісу та Геймінгу. 6 Програмованих Кнопок, Тихе Натискання, Ергономічна Ручка, Перемикання DPI на 4 Рівнях, RGB Світло з 4-Кольорами, Провідна Миша для ПК і Ноутбуку

Опис товару:

матеріал: пластик

Тема: Лаконічний

Технологія виявлення руху: Оптичний

Функції миші: Оптичні миші

Орієнтація руки: правостороння

Джерело живлення: Провідний електричний

Операційна система: Windows 10 – 11

Режим живлення: USB



🌟Ціна сьогодні всього: лише 8$ (знижка: -38%)

➡️Артикул: 03260626

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