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Тиха провідна миша для офісу та геймінгу

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26 Jun

Тиха провідна миша для офісу та геймінгу

By   No Comments    Торгові ряди

Ігрова Миша для Офісу та Геймінгу. 6 Програмованих Кнопок, Тихе Натискання, Ергономічна Ручка, Перемикання DPI на 4 Рівнях, RGB Світло з 4-Кольорами, Провідна Миша для ПК і Ноутбуку

Опис товару:
матеріал: пластик
Тема: Лаконічний
Технологія виявлення руху: Оптичний
Функції миші: Оптичні миші
Орієнтація руки: правостороння
Джерело живлення: Провідний електричний
Операційна система: Windows 10 – 11
Режим живлення: USB
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 8$ (знижка: -38%)
➡️Артикул: 03260626
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