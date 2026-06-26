Одна пара зимових потовщених домашніх чобіток

Одна пара зимових потовщених чоловічих і жіночих чобіток до середини литки з принтом сердець. Однотонні, теплі, антиковзні.

Опис товару:

Mатеріал: Поліестер

Інструкція по догляду: Ручне прання, не хімчистка

Візерунок: Однотонний колір

Кількість продуктів: одна пара

Спосіб плетіння: Трикотажне полотно

Стиль: Елегантний



🌟Ціна сьогодні всього: лише 7$ (знижка: -23%)

➡️Артикул: 01260626

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