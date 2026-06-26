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Одна пара зимових потовщених домашніх чобіток

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26 Jun

Одна пара зимових потовщених домашніх чобіток

By   No Comments  Торгові ряди

Одна пара зимових потовщених чоловічих і жіночих чобіток до середини литки з принтом сердець. Однотонні, теплі, антиковзні.

Опис товару:
Mатеріал: Поліестер
Інструкція по догляду: Ручне прання, не хімчистка
Візерунок: Однотонний колір
Кількість продуктів: одна пара
Спосіб плетіння: Трикотажне полотно
Стиль: Елегантний
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 7$ (знижка: -23%)
➡️Артикул: 01260626
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