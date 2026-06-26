63-дюймовий складаний металевий штатив з кліпсою для тримача телефону, багатофункціональний залізний штатив висотою 160.02см, штатив для телефону та камери, універсальна трикутна металева залізна підставка
Опис товару:
Тип головки штатива: Кулясті
Основний матеріал: Залізо
🌟Ціна сьогодні всього: лише 12$ (знижка: -64%)
➡️Артикул: 02260626
🎉Замовити Cкладаний залізний штатив для телефону і камери
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom