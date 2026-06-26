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Cкладаний залізний штатив для телефону і камери

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26 Jun

Cкладаний залізний штатив для телефону і камери

By   No Comments    Торгові ряди

63-дюймовий складаний металевий штатив з кліпсою для тримача телефону, багатофункціональний залізний штатив висотою 160.02см, штатив для телефону та камери, універсальна трикутна металева залізна підставка

Опис товару:
Тип головки штатива: Кулясті
Основний матеріал: Залізо
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 12$ (знижка: -64%)
➡️Артикул: 02260626
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