КУПУЙ!

GPS-локатор з дистанційним моніторингом

Home  /  Торгові ряди  /  GPS-локатор з дистанційним моніторингом


місце для вашої реклами!
15 Jul

GPS-локатор з дистанційним моніторингом

By   No Comments    Торгові ряди

Глобальний GPS-локатор з дистанційним моніторингом та точним позиціонуванням для безпеки вашого автомобіля, дітей і домашніх тварин – аксесуари з температурними сенсорами

Опис товару:
Джерело живлення: Живлення від USB
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 200MAh
 

🌟Ціна сьогодні: лише 7$ (знижка: -60%)
✅Артикул: 0314725
🎉Замовити GPS-локатор з дистанційним моніторингом
 


➡️cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading