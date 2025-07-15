Глобальний GPS-локатор з дистанційним моніторингом та точним позиціонуванням для безпеки вашого автомобіля, дітей і домашніх тварин – аксесуари з температурними сенсорами
Опис товару:
Джерело живлення: Живлення від USB
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 200MAh
🌟Ціна сьогодні: лише 7$ (знижка: -60%)
✅Артикул: 0314725
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