Глобальний GPS-локатор з дистанційним моніторингом та точним позиціонуванням для безпеки вашого автомобіля, дітей і домашніх тварин – аксесуари з температурними сенсорами

Опис товару:

Джерело живлення: Живлення від USB

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 200MAh



🌟Ціна сьогодні: лише 7$ (знижка: -60%)

✅Артикул: 0314725

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