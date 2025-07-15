Електричний ручний триммер-роутер – інструмент з алюмінієвого сплаву для обробки дерева, 220-240В живлення, європейський стандарт роз’єму, 30’000 об/хв, 800Вт для фасонної обробки та свердління отворів
Опис товару:
Джерело живлення: Живлення від розетки
Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту
Робоча напруга: 220В
🌟Ціна сьогодні: лише 47$ (знижка: -61%)
✅Артикул: 0114725
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