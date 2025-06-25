Підставка для охолодження ноутбука, охолоджувач для ноутбука з 6-ма тихими світлодіодними вентиляторами для ноутбука 15.6-17 дюймів, портативна надтонка USB-підключена підставка для охолодження ігрового ноутбука з функцією регулювання швидкості вентилятора за допомогою перемикачів



🌟Ціна сьогодні: лише 19$ (знижка: -57%)

✅Артикул: 0225625

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