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Зарядний пристрій для швидкої зарядки акумуляторів

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25 Jun

Зарядний пристрій для швидкої зарядки акумуляторів

By   No Comments    Торгові ряди

Замінний зарядний пристрій для швидкої зарядки Makita DC18RC – сумісний з 14.4V і 18V акумуляторами, бездротовий зарядний пристрій з європейською вилкою, система багатофункціонального захисту, ідеально для дому, використання на відкритому повітрі

Опис товару
матеріал: ABS (акрилонітрил бутадієн стирол)
Джерело живлення: Живлення від розетки
Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту
Вхід для зарядки: 220В
Вихід: 14,4-18В
Струм зарядки: 3,5А
Тип розетки: Європейська розетка
Розумне керування зарядкою, багатофункціональні світлодіодні індикатори, кілька засобів захисту, захист від перевантаження для захисту комірок від пошкоджень
 

🌟Ціна сьогодні: лише 20$ (знижка: -65%)
✅Артикул: 0325625
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