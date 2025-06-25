Портативний дуговий зварювальний апарат 220В±15% – напівавтоматичний розумний електричний зварювальний пристрій з інструментальною коробкою, європейською вилкою, інтелектуальним розпізнаванням та автоматичним підбором, компактний дизайн для домашнього використання. Колір: сірий і зелений

Опис товару:

Вхідна напруга: 50В / 60 Гц: 220В ± 10%

Вхідний струм: 21А

Оцінена вихідна напруга: 24,8В

Вихідний струм: 20-120A

Номінальна потужність на вході: 4,1кВт

Електрод: φ1,6-φ3,2

Розмір: 250мм x 100мм x 250мм

Вага: 1,8кг



🌟Ціна сьогодні: лише 75$ (знижка: -55%)

✅Артикул: 0125625

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