Портативний дуговий зварювальний апарат 220В±15% – напівавтоматичний розумний електричний зварювальний пристрій з інструментальною коробкою, європейською вилкою, інтелектуальним розпізнаванням та автоматичним підбором, компактний дизайн для домашнього використання. Колір: сірий і зелений
Опис товару:
Вхідна напруга: 50В / 60 Гц: 220В ± 10%
Вхідний струм: 21А
Оцінена вихідна напруга: 24,8В
Вихідний струм: 20-120A
Номінальна потужність на вході: 4,1кВт
Електрод: φ1,6-φ3,2
Розмір: 250мм x 100мм x 250мм
Вага: 1,8кг
🌟Ціна сьогодні: лише 75$ (знижка: -55%)
✅Артикул: 0125625
🎉Замовити Портативний дуговий зварювальний апарат
your ads here
➡️cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації