Смарт-годинник з ультратонким корпусом 1.93 дюйма з оповіщеннями про дзвінки та SMS, керуванням музикою, фітнес-трекером, педометром, нагадуваннями про сидячий спосіб життя, водонепроникний за стандартом IP67, сумісний з Android та iPhone, повністю сенсорним вигнутим екраном, ідеальний подарунок для активного способу життя
Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель
Рівень водонепроникності: IP67
Стиль: спорт
Особливість: Секундомір, Календар, Будильник
Тип дисплея: Двохкомпонентний
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
🌟Ціна сьогодні: лише 24$ (знижка: -25%)
✅Артикул: 0223625
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