Смарт-годинник з ультратонким корпусом 1.93 дюйма з оповіщеннями про дзвінки та SMS, керуванням музикою, фітнес-трекером, педометром, нагадуваннями про сидячий спосіб життя, водонепроникний за стандартом IP67, сумісний з Android та iPhone, повністю сенсорним вигнутим екраном, ідеальний подарунок для активного способу життя

Опис товару:

Матеріал ремінця: Силікагель

Рівень водонепроникності: IP67

Стиль: спорт

Особливість: Секундомір, Календар, Будильник

Тип дисплея: Двохкомпонентний

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор



🌟Ціна сьогодні: лише 24$ (знижка: -25%)

✅Артикул: 0223625

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