Розумний годинник для чоловіків та жінок, розумний годинник з бездротовою функцією дзвінків (відповідь/зв’язок), кілька спортивних режимів, HD міцний та довговічний цифровий спортивний годинник для iPhone та Android

Опис товару:

Матеріал ремінця: Силікагель

Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав

Форма циферблата: Круглий

Стиль: Елегантний

Особливість: Секундомір, Календар

Подробиці: Світіння

Тип дисплея: Двохкомпонентний



🌟Ціна сьогодні: лише 23$ (знижка: -59%)

✅Артикул: 0323625

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