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Розумний годинник для чоловіків та жінок

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22 Jun

Розумний годинник для чоловіків та жінок

By   No Comments    Торгові ряди

Розумний годинник для чоловіків та жінок, розумний годинник з бездротовою функцією дзвінків (відповідь/зв’язок), кілька спортивних режимів, HD міцний та довговічний цифровий спортивний годинник для iPhone та Android

Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель
Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав
Форма циферблата: Круглий
Стиль: Елегантний
Особливість: Секундомір, Календар
Подробиці: Світіння
Тип дисплея: Двохкомпонентний
 

🌟Ціна сьогодні: лише 23$ (знижка: -59%)
✅Артикул: 0323625
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