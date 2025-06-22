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Набір міні-шліфувальних машин з футляром

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22 Jun

Набір міні-шліфувальних машин з футляром

By   No Comments    Торгові ряди

Набір міні-шліфувальних машин, комплект обертальних інструментів з футляром, включає аксесуари для обертальних інструментів, має 3-швидкісні налаштування для виготовлення проектів.

Опис товару:
Джерело живлення: від батареї (без розетки)
Властивості батареї: Літієвий Акумулятор
Ємність акумулятора: 360MAh
 

🌟Ціна сьогодні: лише 18$ (знижка: -53%)
✅Артикул: 0123625
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