Набір міні-шліфувальних машин з футляром

Набір міні-шліфувальних машин, комплект обертальних інструментів з футляром, включає аксесуари для обертальних інструментів, має 3-швидкісні налаштування для виготовлення проектів.

Опис товару:

Джерело живлення: від батареї (без розетки)

Властивості батареї: Літієвий Акумулятор

Ємність акумулятора: 360MAh



🌟Ціна сьогодні: лише 18$ (знижка: -53%)

✅Артикул: 0123625

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