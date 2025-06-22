Портативний PH-тестер у формі ручки – Висока точність 0.01, на батарейках, не підлягає перезарядці, ідеально для води, гідропоніки та тестування басейнів

Опис товару:

Режим живлення: Працює від батареї

Діапазон PH: від 0 до 14 pH

Акумулятор: Кнопкова батарея (діаметр ~20 мм)



🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -79%)

✅Артикул: 0121625

🎉 Замовити Портативний PH-тестер у формі ручки

