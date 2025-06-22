КУПУЙ!

Портативний PH-тестер у формі ручки

Home  /  Торгові ряди  /  Портативний PH-тестер у формі ручки


місце для вашої реклами!
22 Jun

Портативний PH-тестер у формі ручки

By   No Comments    Торгові ряди

Портативний PH-тестер у формі ручки – Висока точність 0.01, на батарейках, не підлягає перезарядці, ідеально для води, гідропоніки та тестування басейнів

Опис товару:
Режим живлення: Працює від батареї
Діапазон PH: від 0 до 14 pH
Акумулятор: Кнопкова батарея (діаметр ~20 мм)
 

🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -79%)
✅Артикул: 0121625
🎉Замовити Портативний PH-тестер у формі ручки
 


➡️cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading