Портативний PH-тестер у формі ручки – Висока точність 0.01, на батарейках, не підлягає перезарядці, ідеально для води, гідропоніки та тестування басейнів
Опис товару:
Режим живлення: Працює від батареї
Діапазон PH: від 0 до 14 pH
Акумулятор: Кнопкова батарея (діаметр ~20 мм)
🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -79%)
✅Артикул: 0121625
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