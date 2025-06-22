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Бездротова зарядка 15 Вт для iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei

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22 Jun

Бездротова зарядка 15 Вт для iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei

By   No Comments    Торгові ряди

Бездротова зарядка 15 Вт для iPhone 16 15 14 13 12 X Pro Max, індукційна швидкозарядна підставка-док-станція для Samsung S23 S22, Xiaomi та Huawei

Опис товару:
Тип роз’єму: USB типу C
Функція зарядного адаптера: Легкий дизайн
Вихідна потужність: 15Вт
Бездротова власність: З функцією бездротової зарядки
Стійка для швидкого бездротового зарядного пристрою потужністю 15 Вт, яка підходить для всіх пристроїв з підтримкою бездротової зарядки: Для Apple Для iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/Для iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/SE/XR/XS/XS Max/X/8/8 Plus
 

🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -83%)
✅Артикул: 0221625
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