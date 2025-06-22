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Розумний годинник, ультратонкий корпус

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22 Jun

Розумний годинник, ультратонкий корпус

By   No Comments    Торгові ряди

Розумний Годинник, Ультратонкий Корпус, IP-67 та Захист від пилюки, 1.5-дюймовий AMOLED Екран, Роздільна здатність 466×466, Магнітне Заряджання, Корпус із Цинкового Сплаву, Бездротовий, Акумулятор на 200mAh з Можливістю Перезарядки

Опис товару:
Рух: Розумний годинник
Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав
Рівень водонепроникності: IP-67
Форма корпусу: Круглий
Тип: Наручний годинник
Стиль: спорт
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 200мАг
 

🌟Ціна сьогодні: лише 30$ (знижка: -60%)
✅Артикул: 0321625
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