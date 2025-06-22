Розумний Годинник, Ультратонкий Корпус, IP-67 та Захист від пилюки, 1.5-дюймовий AMOLED Екран, Роздільна здатність 466×466, Магнітне Заряджання, Корпус із Цинкового Сплаву, Бездротовий, Акумулятор на 200mAh з Можливістю Перезарядки

Опис товару:

Рух: Розумний годинник

Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав

Рівень водонепроникності: IP-67

Форма корпусу: Круглий

Тип: Наручний годинник

Стиль: спорт

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 200мАг



🌟Ціна сьогодні: лише 30$ (знижка: -60%)

✅Артикул: 0321625

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