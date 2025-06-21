6-в-1 цифровий тестер ґрунту з LCD-екраном

6-в-1 цифровий тестер ґрунту з підсвічуванням LCD – вимірювання вологи, pH, температури та інтенсивності сонячного світла для садівництва та сільського господарства, ідеальний для догляду за рослинами, живлення від батарейки (без батарейки), інструмент для тестування ґрунту | підсвічування LCD-дисплея | інтегровані тестові вимірювачі

Опис товару:

Режим живлення: Працює від батареї



🌟Ціна сьогодні: лише 10$ (знижка: -39%)

✅Артикул: 0320625

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