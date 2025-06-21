Бездротові навушники з шийним ременем

Бездротові Навушники з Довготривалою Батареєю та Шийним Ременем, Бездротові Спортивні Навушники, USB-C Зарядка, Легкий Дизайн для Тренувань та Подорожей, Надійне Прилягання, Стильний Чорний Колір, Елегантний Дизайн Навушників, Глянцеве Покриття
Опис товару:
Особливості навушників: Бездротовий
Тип управління: Регулювання гучності
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
Ємність акумулятора: 90 MAh
Порт зарядки продукту: Зарядка через порт Type-C
Максимальна номінальна потужність: 5W
Мінімальна номінальна потужність: 2.5W
🌟Ціна сьогодні: лише 2.5$ (знижка: -46%)
✅Артикул: 0220625
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