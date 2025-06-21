Бездротові навушники з шийним ременем

Бездротові Навушники з Довготривалою Батареєю та Шийним Ременем, Бездротові Спортивні Навушники, USB-C Зарядка, Легкий Дизайн для Тренувань та Подорожей, Надійне Прилягання, Стильний Чорний Колір, Елегантний Дизайн Навушників, Глянцеве Покриття

Опис товару:

Особливості навушників: Бездротовий

Тип управління: Регулювання гучності

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор

Ємність акумулятора: 90 MAh

Порт зарядки продукту: Зарядка через порт Type-C

Максимальна номінальна потужність: 5W

Мінімальна номінальна потужність: 2.5W



🌟Ціна сьогодні: лише 2.5$ (знижка: -46%)

✅Артикул: 0220625

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