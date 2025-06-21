Електричний тестер напруги з LCD дисплеєм – Детектор кольору підсвічування, ізольована викрутка для виявлення постійного струму, пошук точок розриву лінії та функція самотестування, на батарейках живлення AAA, ручка детектора напруги

діапазон напруги: 24-250 Вольт

Метод сповіщення: Звук і світло

Пошук точок переривання лінії

Зонд однозвуковий

пакетний електричний вмикаючий-вимикач детектор

Вага 36 г

Самотестувальна функція

детекція постійного струму



🌟Ціна сьогодні: лише 3.5$ (знижка: -6%)

✅Артикул: 0120625

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