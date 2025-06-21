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Електричний тестер напруги з LCD дисплеєм

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21 Jun

Електричний тестер напруги з LCD дисплеєм

By   No Comments    Торгові ряди

Електричний тестер напруги з LCD дисплеєм – Детектор кольору підсвічування, ізольована викрутка для виявлення постійного струму, пошук точок розриву лінії та функція самотестування, на батарейках живлення AAA, ручка детектора напруги
діапазон напруги: 24-250 Вольт
Метод сповіщення: Звук і світло
Пошук точок переривання лінії
Зонд однозвуковий
пакетний електричний вмикаючий-вимикач детектор
Вага 36 г
Самотестувальна функція
детекція постійного струму
 

🌟Ціна сьогодні: лише 3.5$ (знижка: -6%)
✅Артикул: 0120625
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