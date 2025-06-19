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Професійний акумуляторний розпилювач для фарбування

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19 Jun

Професійний акумуляторний розпилювач для фарбування

By   No Comments    Торгові ряди

Професійний акумуляторний розпилювач для фарбування, високотисковий насос для обслуговування фарбування автомобілів та інших об’єктів, подвійна дія гравітаційного живлення та пневматичний розпилювач, 110/220В європейський стандартний штепсель, ідеальний для фарбування вантажівок, позашляховиків та для догляду за фарбуванням, автомобільний розпилювач фарб. Сучасний і міцний розпилювач фарб

Опис товару:
Режим живлення: Джерело живлення
Робоча напруга: 110/220В
Специфікація вилки: вилка європейського стандарту
 

🌟Ціна сьогодні: лише 55$ (знижка: -25%)
✅Артикул: 0319625
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