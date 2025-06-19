Професійний акумуляторний розпилювач для фарбування, високотисковий насос для обслуговування фарбування автомобілів та інших об’єктів, подвійна дія гравітаційного живлення та пневматичний розпилювач, 110/220В європейський стандартний штепсель, ідеальний для фарбування вантажівок, позашляховиків та для догляду за фарбуванням, автомобільний розпилювач фарб. Сучасний і міцний розпилювач фарб
Опис товару:
Режим живлення: Джерело живлення
Робоча напруга: 110/220В
Специфікація вилки: вилка європейського стандарту
🌟Ціна сьогодні: лише 55$ (знижка: -25%)
✅Артикул: 0319625
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