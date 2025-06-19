Професійний акумуляторний розпилювач для фарбування, високотисковий насос для обслуговування фарбування автомобілів та інших об’єктів, подвійна дія гравітаційного живлення та пневматичний розпилювач, 110/220В європейський стандартний штепсель, ідеальний для фарбування вантажівок, позашляховиків та для догляду за фарбуванням, автомобільний розпилювач фарб. Сучасний і міцний розпилювач фарб

Опис товару:

Режим живлення: Джерело живлення

Робоча напруга: 110/220В

Специфікація вилки: вилка європейського стандарту



🌟Ціна сьогодні: лише 55$ (знижка: -25%)

✅Артикул: 0319625

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