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Новий 3D динамічний смартгодинник

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19 Jun

Новий 3D динамічний смартгодинник

By   No Comments    Торгові ряди

Новий смартгодинник, 3D динамічний спортивний циферблат, 1,85-дюймовий великий екран, справжній водонепроникний, смарт-годинник для дзвінків, 100+ спортивних режимів, підключається до iPhone та Android-телефонів, відповідь та здійснення дзвінків, push-повідомлення

Опис товару:
Матеріал ремінця: Силікагель
Рівень водонепроникності: IP68
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
 

🌟Ціна сьогодні: лише 13$ (знижка: -59%)
✅Артикул: 0419625
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