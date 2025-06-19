Портативний пароочисник для одягу 1500 Вт – Швидкий нагрів за 30 секунд, великий резервуар для води, захист від перегріву, вертикальне прасування, стабільний вихід пари для ефективного видалення складок, європейська вилка

Опис товару:

Режим живлення: Джерело живлення

Робоча напруга: 220-240 В (в комплекті)

Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту



🌟Ціна сьогодні: лише 30$ (знижка: -52%)

✅Артикул: 0219625

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