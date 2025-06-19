Вакуумна упаковочна машина для домашнього використання, повністю автоматична пластикова пакувальна машина, машина для пакування їжі та зберігання свіжості закусок

Опис товару:

Режим роботи: Напівавтомат

Режим живлення: Джерело живлення

Робоча напруга: 220-240 В (в комплекті)

Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту

Mатеріал: поліпропілен



🌟Ціна сьогодні: лише 15$ (знижка: -47%)

✅Артикул: 0119625

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