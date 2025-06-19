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Вакуумна упаковочна машина

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19 Jun

Вакуумна упаковочна машина

By   No Comments    Торгові ряди

Вакуумна упаковочна машина для домашнього використання, повністю автоматична пластикова пакувальна машина, машина для пакування їжі та зберігання свіжості закусок

Опис товару:
Режим роботи: Напівавтомат
Режим живлення: Джерело живлення
Робоча напруга: 220-240 В (в комплекті)
Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту
Mатеріал: поліпропілен
 

🌟Ціна сьогодні: лише 15$ (знижка: -47%)
✅Артикул: 0119625
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