Радіо з ручною, сонячною і USB зарядкою

Радіоприймач з світлодіодним ліхтарем та кількома варіантами живлення, включаючи ручне, сонячне і USB. Ідеально підходить для надзвичайних ситуацій та кемпінгу

Опис товару:

Ємність акумулятора – 2000 мАг;

Властивості батареї: літієвий акумулятор серії 18650;

Містить електронні компоненти і материнську плату



Ціна сьогодні: лише 16$

Артикул: 0120525

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