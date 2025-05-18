USB плазмова запальничка

USB перезаряджувана двохстороння плазмова запальничка з ліхтариком – портативна, електронна, для використання на відкритому повітрі, для надзвичайних ситуацій та досліджень. Прозора, різнокольорова, з модерновим дизайном. Ідеальний подарунок для чоловіків та жінок

Режим живлення: USB зарядка;

Тип запальнички: електронна запальничка;

Mатеріал: АБС;

Властивості батареї: літій-полімерний акумулятор.



Ціна сьогодні: лише 4.3$

Артикул: 0318525

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