98 ручних інструментів для домашнього господарства

Набір інструментів – комбінація 98-ми ручних інструментів для домашнього господарства
Опис товару:
Mатеріал: вуглецева сталь;
Колір: чорний і яскраво-жовтий;
Ціна сьогодні: лише 40$
Артикул: 0218525
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