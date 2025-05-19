Міцна велика сумка для інструментів з широким входом для зберігання, перенесення та організації інструментів

Опис товару:

Mатеріал: поліестер Oxford;

Колір: змішаний;

Довжина 44см, ширина 24см, висота 30см



Ціна сьогодні: лише 8$

Артикул: 0220525

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