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Світлодіодний налобний ліхтар з USB

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17 May

Світлодіодний налобний ліхтар з USB

By   No Comments    Торгові ряди

Світлодіодний налобний ліхтар з USB перезаряджуваним акумулятором, декількома режимами освітлення,
тривалим часом роботи
Тип металевого покриття: Полірований
Включені компоненти: USB кабель
Режим живлення: USB зарядка
Робоча напруга: ≤36В
Властивості батареї: Літієвий акумулятор серії 18650
Mатеріал: АБС
Тип джерела світла: Світлодіодні ліхтарі
 

Ціна сьогодні: лише 2.5$
Артикул: 0217525
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