Спортивний розумний годинник для жінок та чоловіків з кольоровим силіконовим ремінцем, сенсорним екраном 3.73см із монітором сну, будильником, багатофункціональними спортивними режимами та нагадуванням про сидячий спосіб життя – ідеальний подарунок!

Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав

Матеріал ремінця: Силікон

Властивості батареї: Літієвий акумулятор

Форма корпусу: Прямокутник

Тип: Розумний годинник

Ємність акумулятора (мАг): 230



Ціна сьогодні: лише 15$

Артикул: 0117525

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