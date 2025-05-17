Годинник-репелент для комарів і комах

Годинник-репелент для комарів XSU – електронний репелент для комах з силікону для чоловіків та жінок, репелент для комах на вулиці, для кемпінгу та домашнього використання, репелент для комах на вулиці, міцний силіконовий ремінець для годинника

Режим живлення: Працює від батареї

Робоча напруга: ≤36В

Основний матеріал: Силікон



Ціна сьогодні: лише 1.9$

Артикул: 0317525

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