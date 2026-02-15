Цифровий захист від перепадів напруги з цифровим дисплеєм та LED-індикатором. Автоматичний перезавантажувач для захисту від надмірної та недостатньої напруги із затримкою, регульована межа підвищеної та пониженої напруги, регулювання часу затримки, живлення від розетки 220-240V
Опис товару:
Джерело живлення: від розетки
🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -46%)
➡️Артикул: 02150226
🎉Замовити Цифровий захист від перепадів напруги з дисплеєм
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom