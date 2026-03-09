КУПУЙ!

Портативний безчорнильний бездротовий термопринтер

Home  /  Торгові ряди  /  Портативний безчорнильний бездротовий термопринтер


місце для вашої реклами!
9 Mar

Портативний безчорнильний бездротовий термопринтер

By   No Comments    Торгові ряди

Портативний термопринтер, мініатюрний, ручний, безчорнильний, бездротовий офісний принтер. Підтримує папір формату A4 та американський лист. Сумісний з Android та IOS девайсами

Опис товару:
Використовує: термопапір
Технологія принтера: Тепловий
Особливості: Монохромний, Портативний
Режим живлення: USB зарядка
бездротовий
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея серії 18650
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 58$ (знижка: -62%)
➡️Артикул: 03090326
🎉Замовити Портативний безчорнильний бездротовий термопринтер
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading