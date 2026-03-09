Портативний безчорнильний бездротовий термопринтер

Портативний термопринтер, мініатюрний, ручний, безчорнильний, бездротовий офісний принтер. Підтримує папір формату A4 та американський лист. Сумісний з Android та IOS девайсами

Опис товару:

Використовує: термопапір

Технологія принтера: Тепловий

Особливості: Монохромний, Портативний

Режим живлення: USB зарядка

бездротовий

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея серії 18650



➡️Артикул: 03090326

