Акумуляторні літієві батарейки AA+AAA 1.5V, що поставляються в наборах по 4+4 з 8-слотним зарядним кейсом. Пропонують змінні літієві батарейки з високою продуктивністю та ємністю 4255Mwh та 1100Mwh. Ці довговічні літієві батарейки AA та AAA є ідеальним варіантом
Опис товару:
Багаторазове використання
Перезаряджається
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний
🌟Ціна сьогодні всього: лише 18$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 01090326
🎉Замовити Акумулятори AA+AAA 1.5V із зарядним кейсом
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom