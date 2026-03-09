КУПУЙ!

Акумулятори AA+AAA 1.5V із зарядним кейсом

Home  /  Торгові ряди  /  Акумулятори AA+AAA 1.5V із зарядним кейсом


місце для вашої реклами!
9 Mar

Акумулятори AA+AAA 1.5V із зарядним кейсом

By   No Comments    Торгові ряди

Акумуляторні літієві батарейки AA+AAA 1.5V, що поставляються в наборах по 4+4 з 8-слотним зарядним кейсом. Пропонують змінні літієві батарейки з високою продуктивністю та ємністю 4255Mwh та 1100Mwh. Ці довговічні літієві батарейки AA та AAA є ідеальним варіантом

Опис товару:
Багаторазове використання
Перезаряджається
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 18$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 01090326
🎉Замовити Акумулятори AA+AAA 1.5V із зарядним кейсом
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading