КУПУЙ!

Набір інструментів для дому та автомобіля, 104 одиниці

Home  /  Торгові ряди  /  Набір інструментів для дому та автомобіля, 104 одиниці


місце для вашої реклами!
15 Feb

Набір інструментів для дому та автомобіля, 104 одиниці

By   No Comments    Торгові ряди

Набір інструментів для дому та автомобіля 104 одиниці. Включає загальний набір ручних інструментів з пластиковим кейсом для зберігання, включаючи гайковерт і молоток, ідеально підходить для обслуговування будинку, автомобіля та в якості подарунка

Опис товару:
Mатеріал: сталь
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 54$ (знижка: -49%)
➡️Артикул: 03150226
🎉Замовити Набір інструментів для дому та автомобіля, 104 одиниці
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading