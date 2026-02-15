Набір інструментів для дому та автомобіля 104 одиниці. Включає загальний набір ручних інструментів з пластиковим кейсом для зберігання, включаючи гайковерт і молоток, ідеально підходить для обслуговування будинку, автомобіля та в якості подарунка

Опис товару:

Mатеріал: сталь



🌟Ціна сьогодні всього: лише 54$ (знижка: -49%)

➡️Артикул: 03150226

🎉 Замовити Набір інструментів для дому та автомобіля, 104 одиниці

