КУПУЙ!

Y-подібний перемикач MC4 для сонячних панелей

Home  /  Торгові ряди  /  Y-подібний перемикач MC4 для сонячних панелей


місце для вашої реклами!
19 Feb

Y-подібний перемикач MC4 для сонячних панелей

By   No Comments    Торгові ряди

Y-подібний розгалужувач 2-в-1, роз’єм MC4 для сонячних панелей із 2 чорними та 2 червоними кабелями для паралельного або послідовного підключення PV, ідеально підходить для сонячних систем у кемперах, човнах та автономних системах, стійкий до УФ-випромінювання

Опис товару:
Mатеріал: Мідь
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 7$ (знижка: -36%)
➡️Артикул: 01190226
🎉Замовити Y-подібний перемикач MC4 для сонячних панелей
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading