Перезаряджуваний електричний очищувач для ніг з 3-ма змінними насадками, насадка для шліфування для видалення огрубілої шкіри, USB зарядка, портативний та зручний у використанні, для догляду за тріщинами та сухою шкірою
Опис:
матеріал: пластик
Джерело живлення: USB зарядка (вбудований акумулятор)
Властивості батареї: Літієвий акумулятор
Ємність акумулятора: 500мАг
➡️Артикул: 02190226
