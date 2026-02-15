Магнітний кабель швидкої зарядки USB Type-C

Магнітний кабель для зарядки з обертанням на 540°, швидка зарядка 3A, USB Type-C з підтримкою передачі даних, магнітний USB для різноманітних пристроїв, кабель для зарядки та передачі даних, довжиною 2 метри
Опис товару:
Форма: Круглий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до жінки
Mатеріал: Нейлон
Магнітний кабель з обертанням на 540 градусів потужністю 3А
Швидке заряджання
Передача даних швидкістю понад 480 Мбіт/с
Оновлений дизайн зі світлодіодним підсвічуванням
Дизайн з магнітною головкою у формі літери L під кутом 180° та обертанням на 360°. Має всі функції прямого та 90-градусного магнітного кабелю у формі літери L. Дизайн зробив його більш зручним і комфортним для ігор, перегляду відео, читання електронних книг та онлайн-шопінгу під час зарядки. Світлодіодні лампи призначені для полегшення пошуку кабелів у темряві. Даний USB кабель має надзвичайно сильну магнітність, яка автоматично притягує зарядний кабель у правильному напрямку і легко не випадає. Зручно та безпечно заряджати телефон однією рукою під час водіння
