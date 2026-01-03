Новий міцний чоловічий смарт-годинник, функція світлодіодного ліхтаря, велика батарея, 2.01-дюймовий HD-екран з повним сенсорним екраном, відображення погоди, крокомір, трекер калорій, бездротове дзвінкування, USB-зарядка, Android 9.0, корпус зі сплаву, чорний стальний, силіконовий ремінець, бездротова версія: 5
Опис товару:
Ємність акумулятора: 400 мАг
Рівень водонепроникності: IP68
Розмір екрану: 2.01inch
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
бездротова власність
Бездротова версія: 5.3
Матеріал екрана: TFT
Розширення екрану: 240*296
Матеріал корпусу: сплав
Матеріал ремінця: Силікон
Коефіцієнт екрану: 90%
🌟Ціна сьогодні всього: лише 16$ (знижка: -56%)
➡️Артикул: 02030126
🎉Замовити Новий смарт-годинник з сенсорним екраном
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom