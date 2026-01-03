Бездротова гарнітура, розумні окуляри з вбудованим мікрофоном і динаміком, сенсорним керуванням та голосовим помічником, дистанційним керуванням камерою

Опис товару:

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор

Особливості навушників: Бездротовий

бездротова власність

матеріал: пластик

Порт зарядки продукту: магнітне заряджання

Режим живлення: USB зарядка



🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -80%)

➡️Артикул: 01030126

🎉 Замовити Розумні окуляри з вбудованим мікрофоном і динаміком

