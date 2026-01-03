Набір з 43 магнітних викруток, підходить для електронних пристроїв, окулярів, побутової техніки та обслуговування автомобілів і мотоциклів. Має нековзну ручку, високоточні біти для викруток та включає різні специфікації

Опис:

Тип транспортного засобу: Позашляховики-мотоцикли

Основний матеріал: Нержавіюча сталь



🌟Ціна сьогодні всього: лише 20$ (знижка: -66%)

➡️Артикул: 03030126

🎉 Замовити Набір з 43 магнітних викруток для ремонту

