Розумний годинник, AMOLED кольоровий дисплей

Розумний годинник, 2.79 см AMOLED кольоровий дисплей, спортивний годинник, відстеження в приміщенні та на вулиці, жіночий годинник, нова система зарядки, розумна браслетка для IOS та Android, супутник тренувань, фітнес-трекер, сучасний носійний пристрій, стильний розумний годинник, легкий корпус, перезаряджуваний годинник, бездротовий годинник, для користувачів смартфонів
Опис товару
Рух: Розумний годинник
Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав
Матеріал ремінця: Силікон
бездротова власність
Властивості батареї: Акумулятор
Рівень водонепроникності: IP-67
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 120 мАг
Ціна сьогодні всього: лише 18$ (знижка: -75%)
➡️Артикул: 03041125
