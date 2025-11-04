КУПУЙ!

Розумний годинник, AMOLED кольоровий дисплей

Розумний годинник, AMOLED кольоровий дисплей

Опис товару
Рух: Розумний годинник
Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав
Матеріал ремінця: Силікон
бездротова власність
Властивості батареї: Акумулятор
Рівень водонепроникності: IP-67
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 120 мАг
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 18$ (знижка: -75%)
➡️Артикул: 03041125
🎉Замовити Розумний годинник, AMOLED кольоровий дисплей
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

