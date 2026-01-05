Смарт-годинник для спорту з вигнутим дисплеєм 3.73 см. 100+ режимів спорту, відправка повідомлень, прогноз погоди, індивідуальний екран, силіконовий ремінець. Бездротовий. Перезарядний акумулятор. Ідеальний для Android та iOS. Фітнес-трекер

Опис товару:

Матеріал корпусу годинника: Цинковий сплав

Матеріал ремінця: Силікон

Бездротовий

Властивості батареї: Акумулятор

Форма корпусу: прямокутник

Дисплей: цифровий

Особливість: Секундомір

Тип: Розумний годинник

Стиль: спорт

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 190мАг



🌟Ціна сьогодні всього: лише 17$ (знижка: -45%)

➡️Артикул: 03050126

🎉 Замовити Смарт-годинник з вигнутим дисплеєм 3.73см

